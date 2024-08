Dopo l’infinita sequela di infortuni della scorsa stagione il Milan ha iniziato la sua estate negli States con già due indisponibilità importanti

In un momento estremamente dinamico per il mondo dello sport e, in particolare, del calcio, gli infortuni e i trasferimenti di giocatori diventano al centro della scena, incidendo profondamente sulle strategie delle squadre e sulla carriera dei singoli atleti. Questa è la storia di Marco Sportiello, portiere che dopo un’operazione alla mano sinistra si vede costretto ad un periodo di convalescenza, aprendo così una falla nell’organico del Milan

Il recupero di Sportiello

Marco Sportiello, dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico alla mano sinistra negli Stati Uniti, è in procinto di fare ritorno in Italia. L’obiettivo è intraprendere un percorso di rieducazione che si preannuncia essere lungo oltre due mesi. Questo stop forzato non solo impatta la carriera del giocatore, ma incide anche sulle strategie del club che ora si trova nella necessità di cercare un adeguato sostituto per il periodo di assenza del proprio vice Maignan. Al momento, però, non si è ancora giunti a un accordo con il Cagliari per il portiere Scuffet, indicato come possibile sostituto.

Marco Sportiello

La squadra sempre in movimento

Parallelamente, la squadra ha programmato una doppia seduta di allenamento, segno di un’intensa preparazione dopo un meritato giorno di riposo concesso da Fonseca a tutto il gruppo. Questa pausa è stata preceduta da un ritorno gioioso dopo la vittoria contro il Real Madrid di Ancelotti, con i calciatori che hanno approfittato dello scalo a New York per un momento di svago tra turismo e shopping. E nell’attenzione verso i fan, è prevista anche una sessione di allenamento aperta al pubblico, un gesto che rafforza il legame con i tifosi.

Interventi e graditi ritorni

Oltre alla situazione di Sportiello, un altro calciatore della squadra, Florenzi, è atteso per un’operazione al ginocchio destro a seguito di un infortunio. Un evento che si aggiunge alla serie di sfide fisiche che la squadra deve affrontare in questo precampionato dopo la sfilza di infortuni della scorsa stagione. D’altro canto, l’ambiente si scalda con il ritorno di Maignan e Theo Hernandez per la ripresa degli allenamenti post-Europeo a Milanello. A loro si unirà Rejinders e poi tutti pronti a dare il benvenuto al nuovo acquisto Pavlovic. Quest’ultimo, attualmente in fase di allenamento intensivo, si prepara a lasciare temporaneamente Milano per completare la documentazione necessaria al permesso di soggiorno.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG