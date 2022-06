Ecco quanto guadagna il giovane giocatore Gnonto della nazionale e dello Zurigo che ha stregato l’Italia dopo l’esordio.

L’uomo della settimana è sicuramente Wilfried Gnonto dopo l’esordio in nazionale. Il classe 2003, gioca come esterno d’attacco. Convocato da Mancini per questo ciclo di partite della Nazionale in Nations League, al suo esordio Gnonto si è reso subito in luce, grazie alla palla offerta al compagno Lorenzo Pellegrini.

Il ragazzo che con la maglia del Zurigo ha vinto il campionato svizzero ha coronato una stagione stupefacente. Il calciatore è arrivato al club svizzero dopo un lungo percorso nel settore giovanile dell’Inter senza firmare poi il rinnovo.

Ebbene però sembra logico chiedersi: quanto guadagna? Non è facile da dire dato che non sono pubblici gli accordi monetari con il club svizzeri. Sappiamo che il club neroazzurro di Milano avrebbe offerto una cifra tra i 20-30mila euro a stagione. Offerta però rifiutata rispetto a quella fatta dallo Zurigo. Secondo Capology afferma che mediamente un calciatore in un qualsiasi club svizzero, percepisce in media 260mila euro lordi a stagione ma sicuramente ora il giocatore partirà verso altri lidi.

