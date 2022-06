Il nazionale italiano Gnonto può finire in Bundesliga, la richiesta dello Zurigo è di 10 milioni di euro. Italiane lontane.

L’attaccante Gnonto dopo l’esplosione con la nazionale italiana è sulla bocca di tutti. Lo Zurigo chiede per lui 10 milioni di euro, in realtà erano 5 prima della presenza in nazionale ma sappiamo bene come il mercato può amplificare questi valori con le nazionali. Hoffenheim sembra disposto ad investire la cifra richiesta, mentre Monza, Sassuolo e Torino non vogliono andare oltre i 7 milioni di euro.

Le parole di Gnonto dopo la sconfitta contro la Germania: “E’ una sconfitta pesante per tutti noi ma cercheremo di migliorare. E’ stata una gara totalmente diversa rispetto all’andata, loro hanno giocato meglio dell’altra gara, hanno mosso meglio la palla e noi abbiamo corso molto a vuoto“.

Conclude così: “Dopo una sconfitta del genere sarebbe stata la stessa cosa se avessi segnato io o un altro compagno. In questo momento loro sono più avanti noi e lavoreremo per arrivare a questo livello“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG