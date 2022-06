Il terzino sinistro dell’Italia Under 21, Giacomo Quagliata è pronto per la Serie A. Ecco dell’agente dell’esterno.

Lara Palmegiani, agente di Giacomo Quagliata, terzino sinistro dell’Italia Under 21 e dell’Heracles in Olanda parla della sua possibile cessione. La retrocessione della squadra olandese favorisce la cessione che può avvenire con un importo davvero minimo.

Queste le parole dell’agente: “Parleremo ovviamente con l’Heracles, ma la dirigenza sa già che la volontà del mio assistito è quella di andare via. Stiamo parlando con diverse società in Italia, ma abbiamo anche richieste, da club di prima fascia, dalla stessa Olanda, dalla Germania e qualcosa inizia a muoversi anche in Inghilterra. Non nascondo che il nostro obiettivo principale è la Serie A“.

Nazionale Italiana

L’agente riferisce come dar spazio ai giovani è fondamentale: “Si, assolutamente. In sede di trattative valuteremo il progetto sportivo che ci verrà proposto, e che è la nostra priorità, motivo per il quale la scelta sarà legata a chi vede Giacomo come una priorità e non come un semplice investimento“.

Conclude parlando della speranza del debutto in nazionale maggiore: “Chiaramente quella è la nostra speranza, ma adesso siamo molto concentrati sul progetto di Nicolato, che, lo ricordo, è tra i pochi che in Italia hanno creduto in lui. La maglia azzurra è stata un modo per mettersi in mostra, oltre che una soddisfazione immensa, e la valorizzazione che è stata fatta su di lui in Under 21 non è cosa di poco conto. Il resto, nel caso, verrà da sè“. Vedremo dove andrà a finire.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG