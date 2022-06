Frattesi si avvicina sempre di più alla Roma, il centrocampista può ritornare nella capitale. Queste le parole della madre.

La Roma sta per chiudere il colpo Davide Frattesi dal Sassuolo, giocatore di cui già la società giallorossa deteneva il 30% della futura cessione. La proposta giusta sembra essere 30 milioni di euro con due contropartite tra cui Felix e un altro giocatore che può essere Volpato.

Davide Frattesi

Intervistata la madre di Frattesi, parla così al Corriere dello Sport: “Spero di sapere presto qualcosa di sicuro. Se Davide tornasse a rivestire la maglia giallorossa sarebbe una bella soddisfazione, ha sempre avuto il desiderio di tornare dove è cresciuto.“

Aggiunge la madre: “Si era affacciato da giovanissimo in prima squadra, quando l’allenatore era Spalletti. Davide ha fatto in tempo a capire che Roma è una piazza difficile, gli amici sono tanti. A Modena è tutto diverso, meno distrazioni. Ma Davide sa cosa vuol dire, ha dimostrato sin da ragazzino di essere un professionista scrupoloso. Sicuramente giocare in questa squadra che è tornata a vincere un trofeo dopo tanti anni sarebbe per lui un sogno“. Conclude in questa maniera.

