Gol Casadei col Leicester: l’ex obiettivo Juve decisivo per la vittoria della squadra di Maresca contro il Cardiff di Ramsey – VIDEO

Casadei, ex obiettivo di mercato della Juve, ha iniziato nel modo giusto la sua avventura col Leicester di Maresca.

Il centrocampista italiano, infatti, ha segnato il gol decisivo per la vittoria per 2-1 contro il Cardiff di Ramsey (in rete anche lui) al minuto 92 con una girata sottorete.

