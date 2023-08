Pirlo: «Sono dispiaciuto per Bonucci, so quanto tiene alla Juve». Le dichiarazioni dopo la prima vittoria della Sampdoria

Pirlo ha concesso un’intervista a Sky Sport per commentare la prima vittoria della sua Sampdoria contro la Ternana. Queste le dichiarazioni dell’ex Juve.

SAMPDORIA NON FAVORITA – «Non partiamo sicuramente tra i favoriti, siamo in costruzione, una squadra giovane partita da poco. Siamo la Sampdoria, daremo filo da torcere a tutti e ci giocheremo le nostre carte per arrivare il più in alto possibile. Però non vogliamo regalare sogni inutili alla gente, sappiamo che abbiamo bisogno di tempo. Possiamo fare un buon campionato».

PIU’ ESPERIENZA – «E’ la mia terza esperienza dopo la Juventus, qualcosa ho imparato, ho fatto un po’ di esperienza. Ora sono alla Sampdoria sperando di fare un buon campionato».

COSA E’ CAMBIATO RISPETTO ALLA JUVE – «Cambiato? No, era la mia prima esperienza dal nulla. La Turchia è stata un’esperienza importante e positiva, mi ha dato la possibilità di sperimentare tante cose e crescere. Sto riproponendo questo alla Sampdoria cercando di fare un calcio propositivo come avevo cercato di fare al primo anno alla Juventus. La mentalità e la voglia di fare calcio non cambia, gli interpreti sono diversi».

SORPRESO DAL CASO BONUCCI – «No, mi è dispiaciuto perché è stato un mio compagno, sono stato anche suo allenatore e so quanto ci tiene a giocare nella Juve. Sono sorpreso da questa cosa, ma credo ci fossero delle cose già tra di loro, magari si erano già parlati a fine stagione ma non posso saperlo. Mi dispiace per lui, ma poi le decisioni le prende la società».

The post Pirlo: «Sono dispiaciuto per Bonucci, so quanto tiene alla Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG