Gol Dimarco in Empoli-Inter, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi analizza l’azione: per lui la rete era da convalidare

Ad Open Var, trasmissione di Dazn che già sta facendo discutere, il designatore Gianluca Rocchi non ha parlato solamente del mancato rosso di Berardi contro la Juve, ma si è anche concentrato sul discusso gol di Dimarco in Empoli-Inter.

LA SPIEGAZIONE – «E’ una procedura corretta, cercano tutte le camere e l’ultima leva ogni dubbio. E’ un gol regolarissimo e vi dico di più. Dovesse essere annullato faremmo un On Field Review per concederlo, qui non c’è nessun tipo di impatto del giocatore in posizione geografica di fuorigioco. Il portiere vede il pallone arrivare, è un gol assolutamente pulito. Lo spirito è di andare nella direzione del gol».

