Berardi Juve, a gennaio si può fare per il grande acquisto! Svelato il piano di Giuntoli per il colpo in attacco: i dettagli

Tra Domenico Berardi e la Juve rischia di non essere ancora finita. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, il club bianconero tornerà con convinzione sulle tracce del numero 10 del Sassuolo già a gennaio, con Carnevali che ha ormai capito che i tempi per una cessione sono maturi.

No ad offerte da 30 milioni di euro, questo sia chiaro. La valutazione che il club neroverde fa del suo capitano è si giusta, ma da Torino non hanno alcuna intenzione di accontentarla. E così si proverà a trovare un accordo, al ribasso, che possa accontentare tutte le parti in gioco.

The post Berardi Juve, a gennaio si può! Così Giuntoli piazza il colpo in attacco appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG