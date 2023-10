Hojbjerg Juve, il Tottenham spara alto! Cifre e dettagli, tutti gli aggiornamenti sul centrocampista

Come riferito da calciomercato.com, il Tottenham non cambia idea su Hojbjerg e chiede circa 40 milioni di euro per cederlo a gennaio.

Al momento non ci sarebbe nessuna apertura al prestito, ovvero l’unica via attualmente percorribile dalla Juventus. La strada per arrivare al centrocampista è in salita.

