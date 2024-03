Sono in campo Genoa e Monza a Marassi. Gudmundsson, obiettivo del calciomercato Milan, riapre il match con il gol dell’ 1-2

L’islandese prima ha avuto il demerito di farsi parare il rigore assegnato dal Var, ma poi è bravo a ribadire la respinta di Di Gregorio, in rete e far sì che i rossoblù guidati da Gilardino possano rientrare in partita.

