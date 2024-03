Domani in Milan Empoli i rossoneri dovranno fare a meno di Leao squalificato. Il dato senza il portoghese in campo

Domani contro l’Empoli il Milan giocherà senza lo squalificato Rafael Leao. Sarà la quinta volta in stagione che il portoghese non potrà aiutare i suoi compagni sul campo da gioco. Ecco il dato dei rossoneri senza il numero 10:

Nei quattro precedenti, il Milan ha ottenuto due vittorie (1-0 vs Fiorentina e 3-1 vs Frosinone a San Siro) e perso due partite (1-3 vs Borussia Dortmund a San Siro e 3-2 a Bergamo contro l’Atalanta).

The post Milan Empoli: domani Leao assente per squalifica, il dato senza il portoghese appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG