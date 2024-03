Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro il Milan Femminile

Le parole di Spugna, allenatore della Roma Femminile, ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro il Milan Femminile valido per il ritorno di Coppa Italia 2023-24 dopo la vittoria delle giallorosse all’andata per 0-2 al Puma House of Football:

LE PAROLE – «Siamo pronti. È una partita importante, dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi. Abbiamo un piccolo vantaggio ma dobbiamo saperlo gestire, giocando con grande attenzione ai dettagli».

