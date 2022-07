Il nuovo portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini si presenta togliendosi un sassolino dalla scarpa.

Sky Sport ha intervistato Pierluigi Gollini che non nasconde un grande entusiasmo per essere tornato alla Fiorentina. “Torno a Firenze maturo e consapevole. Ho una grande voglia di fare bene e di dimostrare il mio valore. La Fiorentina è forte e non dobbiamo porci limiti: la Conference è una opportunità, la Champions un sogno”.

“Il mister Italiano? E’ molto bravo, ha dimostrato il suo valore l’anno scorso. Sono felice di poter lavorare con lui. Il mio addio all’Atalanta non è stato per scelta tecnica ma solo per i problemi personali con una persona. Ho dimostrato tutto sul campo. Sono il portiere italiano che ha maggiori presenze in Europa negli ultimi anni. Mi porterò sempre nel cuore le persone di Bergamo e la famiglia Percassi. Sono cinque anni che gioco in Europa con continuità e ci siamo sempre qualificati in Champions. Sono in Nazionale da tre anni e il mio valore l’ho dimostrato e sono qua per confermarlo“.

