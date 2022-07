Il nuovo acquisto del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, è colui che sarà chiamato per certi versi a raccogliere la difficile eredità di Insigne.

Khvicha Kvaratskhelia è stato presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Napoli; ecco le sue parole. “Essere al Napoli è un grande stimolo, sono in una grande squadra e sono qui per giocare e dare il massimo. Ho ricevuto tante offerte, ma quando è arrivata quella del Napoli ho deciso subito, non ci ho pensato due volte. Sento di aver preso la decisione giusta”.

Cristiano Ronaldo

“Darò il massimo per vincere tutto il possibile. Qui c’è un clima amichevole, imparo tanto dai miei compagi di squadra. Spalletti l’ho conosciuto prima di venire a Napoli: è una persona fantastica, ho già imparato tanto da lui. Mi ispiro a Cristiano Ronaldo. Il numero 7 è il mio preferito, ma era rimasto solo il 77. Mi porta doppia fortuna. Voglio scrivere il mio cognome sulla maglia, al massimo posso scrivere Kvara“.

