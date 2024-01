L’attaccante del Monza Alejandro Gomez ha ammesso di essere stato ad un passo dai nerazzurri.

Cronache di spogliatoio ha intervistato Alejandro Gomez che ha ripercorso alcuni momenti salienti della sua carriera. “Gasperini ha cambiato la mia mentalità in allenamento. Prima di lui ero molto pigro”.

Il rapporto col tecnico dell’Atalanta

“Quando ho visto i risultati, ho capito che aveva ragione. Ha cambiato il mio modo di allenarmi. Dentro al campo, come prepara le partite, come le comprende tatticamente: lui insegna calcio. Fare pace con Gasperini? Certo, siamo adulti. Per me è tutto passato. Quando ci incontreremo, ci abbracceremo. Lo scorso anno non sono potuto andare allo stadio, giocavo ancora al Siviglia e non sono potuto andare. Ma vivo a Bergamo, ci sarà modo”.

Adriano Galliani

Il retroscena

“Avevo quasi firmato con l’Inter quando c’era Stramaccioni. poi lo hanno esonerato. Quando ero all’Atalanta, per 3 sessioni di mercato sono stato contattato da alcune squadre. Soprattutto la Lazio”. Il Papu si riferisce quindi all’estate del 2013 quando Stramaccioni fu sostituito da Walter Mazzarri. In realtà qualche voce lo ha accostato ai nerazzurri anche in questa stagione dopo il brutto infortunio di Arnautovic ad Empoli.

Il presente a Monza

“Galliani è clamoroso. Va ancora in trasferta, ogni giorno è al campo. È nato tutto quando il Monza era in C, mi disse: ‘Quando andrai via dall’Atalanta, verrai qui al Monza”. Adesso è sospeso per un caso di doping risalente all’anno scorso quando era al Siviglia; è stato tesserato dal Monza a fine settembre dopo il tremendo infortunio di Caprari ma di fatto non ha potuto mai giocare.

