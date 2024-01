I nerazzurri tornano a convincere dopo 3 gare in cui sono apparsi molto appannati: tutto merito dello staff tecnico.

L’Inter prima del roboante 5-1 di Monza non era segnalata al massimo della forma: c’erano le ultime 3 partite che lo testimoniavano. I nerazzurri hanno pareggiato a Genova, perso ai supplementari con il Bologna e vinto in sofferenza con l’Hellas Verona; poi di colpo col Monza si è riacceso tutto.

Davide Frattesi

Il richiamo

Il Corriere dello Sport sostiene che la ragione sia da trovare in un richiamo di preparazione fatto fare da Inzaghi e dal suo staff in questi giorni liberi da impegni infrasettimanali. È per questo motivo che l’Inter non è stata brillante solo in avvio ma per larghi tratti del match dell’U-Power Stadium; il quotidiano sottolinea come l’azione del quinto goal sia una conferma dell’ottima condizione della squadra. All’88’ il 34enne Mkhitaryan recuperava palla e si lanciava in contropiede a tutta velocità propiziando la rete di Thuram. Per colpa dell’eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta per mano del Bologna, come detto sopra, l’Inter ha avuto una settimana libera in più: è chiaro che nessuno avrebbe voluto lasciare la coppa nazionale anzitempo ma alla fine è stata fatta di necessità virtù. Lo staff tecnico ha evidentemente “forzato la mano” all’inizio della scorsa settimana e abbassato i carichi di lavoro man mano che ci si avvicinava alla partita ufficiale.

Pieno controllo

Come emerso anche dalle interviste post-gara, Inzaghi aveva calcolato tutto e, sulla scia degli allenamenti dei giorni precedenti al match, aveva pochi dubbi sul comportamento dei suoi contro il Monza.

