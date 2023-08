L’ex esterno dell’Inter Robin Gosens ha spiegato il perché ha lasciato la Serie A per andare in Bundesliga

Robin Gosens, neo giocatore dell’Union Berlino, ed ex Inter ha spiegato il perché ha accettato la proposta dell’Union Berlin. Le parole al Kicker.

LE PAROLE – «Perché sono andato via dall’Inter? Motivi familiari. Aspettiamo il nostro secondo figlio a novembre, ne abbiamo parlato apertamente con mia moglie e abbiamo convenuto che gli aspetti positivi superavano quelli negativi. La differenza tra Serie A e Bundesliga Qui il gioco è più selvaggio, non così tattico come in Italia. L’intensità qui è più alta».

L’articolo Gosens: «Inter? Ho lasciato la Serie A per motivi familiari» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG