Il nuovo arrivato in casa Bologna, Giovanni Fabbian, si presenta così l’ex centrocampista dell’Inter. Ecco le parole

Tramite la conferenza stampa in casa Bologna, l’ex Inter, Giovanni Fabbian, si è presentato così alla piazza rossoblu.

LE PAROLE – «Ho passato l’estate allenandomi, anche con la tournée in Giappone con l’Inter, ho sempre cercato di allenarmi in campo. Ho fatto tante visite mediche non ce la facevo più».

