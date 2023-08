Il giornalista Pedullà ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla vendita dell’attaccante dell’Inter Correa

Intervenuto su Sportitalia.com, Alfredo Pedullà, ha parlato del mercato dell‘Inter, soprattutto nei confronti di Correa.

LE PAROLE – «Per il momento non abbiamo tracce arabe dopo i rumors di oltre un mese fa, ma nulla escludiamo. L’Inter lo cede in prestito oneroso con diritto di riscatto e a titolo definitivo anche per 15 milioni. L’uscita di Correa porterebbe all’ingresso automatico di Alexis Sanchez per un ritardo che l’Inter ha già avallato».

