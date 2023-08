Jovic Milan: arrivano segnali per la cessione del serbo. La verità sul futuro dell’attaccante della Fiorentina e l’interesse rossonero

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, dalla Fiorentina arrivano segnali per la cessione di Luka Jovic.

Infatti, il serbo non è stato inserito nella lista Uefa per la Conference League, segnale che l’attaccante è vicino all’addio, ed è stato proposto al Milan che al momento non è interessato.

