Lukaku Milan: quale futuro per il belga Ecco le ultime secondo i bookmakers su dove andrà l’ex Inter. I dettagli

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora un rebus e l’attaccante belga, ai margini del Chelsea, vuole cambiare club.

Secondo le quote dei bookmakers, la Juventus rimane la grandissima favorita per accaparrarsi l’ex Inter, davanti alle proposte arrivate dalla Saudi Pro League e al Tottenham. In Italia, oltre alla Juventus ci sono anche Roma e Milan.

