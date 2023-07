Il Wolfsburg fa sul serio per strappare Robin Gosens dall’Inter. L’esterno tedesco potrebbe salutare i nerazzurri: le ultime

Robin Gosens potrebbe lasciare l’Inter a breve. Sull’esterno nerazzurro è piombato da tempo il Wolfsburg, che adesso spinge per il suo acquisto.

Come riportato da Fabrizio Romano, le negoziazioni tra i nerazzurri e il club tedesco sono ancora in corso. L’ex Atalanta è un obiettivo prioritario per la squadra di Niko Kovac. Situazione tranquilla, invece, sul fronte Union Berlino, che resta più defilato.

L'articolo Gosens Inter, il Wolfsburg spinge per il tedesco. La trattativa entra nel vivo proviene da Inter News 24.

