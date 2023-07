Non è ancora tramontata la trattativa per il passaggio di Romelu Lukaku alla Juve, tutt’altro. Ecco le ultime sull’ex Inter

Secondo il Corriere dello Sport il filo tra Lukaku e la Juventus non si è mai rotto, sembra anzi rafforzarsi col passare delle ore. Romelu resta l’obiettivo primario del calciomercato della Juve e l’accordo tra raggiunto tra le parti sul triennale da nove milioni a stagione potrebbe diventare presto ufficiale. Il possibile arrivo di Big Rom in attacco ha convinto da subito Giuntoli e Allegri, il corteggiamento bianconero è iniziato mesi fa, il percorso è stato poi segnato dal sì del belga, dalla sua traumatica separazione dall’Inter, dal ritorno a Londra e dalla sistemazione nel gruppo degli esuberi Blues.

Addirittura, stando a quando si legge, più passano i giorni più il club bianconero sta cercando la strada per ingaggiare Lukaku anche prima della cessione di Vlahovic, magari entro il 3 agosto. Tra qualche giorno Giuntoli tornerà in Europa dagli USA per tentare di chiudere l’affare. Il giocatore pare non convinto dall’Arabia, dove due club offrirebbero più soldi al Chelsea e molti più soldi a lui (l’Al Ahli arriverebbe fino a 60 milioni per due).

L’articolo Lukaku Juve, può essere ufficiale entro il 3 agosto… Anche con Vlahovic. Le ultime proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG