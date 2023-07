Prosegue il calciomercato dell’Inter, con i nerazzurri ancora alla ricerca di un difensore per rimpiazzare l’addio di Skriniar

Beppe Marotta e Piero Ausilio non dovranno dimenticare di intervenire per un colpo in difesa per il calciomercato Inter. I nerazzurri sono ancora alla ricerca di un braccetto di destra che rimpiazzi la partenza di Milan Skriniar in direzione PSG.

Come riferisce il giornalista Pasquale Guarro su Twitter, un nome a sorpresa in tal senso è quello di Rafael Toloi. Tuttavia l’Atalanta sembra ritenerlo incedibile, nonostante sia in scadenza di contratto.

L’articolo Calciomercato Inter, spunta un nome a sorpresa per la difesa: ecco di chi si tratta proviene da Inter News 24.

