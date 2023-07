Prosegue il ritiro pre-campionato dell’Inter. Oggi i nerazzurri si ritroveranno ad Appiano Gentile per partire verso il Giappone

Riprende oggi, dopo il giorno di pausa concesso da Simone Inzaghi, il ritiro dell’Inter. I nerazzurri si ritroveranno in mattinata ad Appiano Gentile.

Dopo la seduta d’allenamento, la squadra nel pomeriggio partirà in direzione Giappone, dove andrà in tournée estiva per disputare alcune amichevoli di prestigio (contro l’Al Nassr e contro il PSG).

