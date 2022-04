L’esterno dell’Inter Robin Gosens è sicuro riguardo la corsa Scudetto e la partita decisiva; l’ex Atalanta loda anche Gasperini.

DAZN Germania ha intervistato Robin Gosens che ha parlato di vari argomenti. “La vittoria nel derby d’Italia contro la Juventus? Te lo dico io: questo risultato ci porterà lo scudetto. Lo dicevamo prima della partita: “Se vinciamo, saremo campioni”. Ed è così che accadrà, ne sono assolutamente convinto“.

Giampiero Gasperini

“Gasperini è un genio quando si tratta di formare una squadra, tatticamente è un martello. Ho imparato moltissimo da lui. Non abbiamo necessariamente avuto un rapporto di prim’ordine, soprattutto all’inizio, è cambiato dopo un po’. Mi disse che non aveva mai allenato un giocatore che avesse fatto così tanti passi in avanti come me, ero migliorato tanto. Disse anche che l’Inter era la mossa giusta in questo momento. Alla fine è stato un ottimo trasferimento. L’ho salutato molto calorosamente“.

