Stasera alle 20:15 si gioca l’ormai celeberrimo Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A.

Il Bologna ha visto accettato il ricorso di uno degli ex Medel che quindi sarà al centro della difesa, in attacco Orsolini e Sansone sono in ballottaggio. Inzaghi potrebbe schierare la miglior formazione possibile e di fatto ha un solo dubbio: Correa potrebbe giocare al posto di uno dei due titolari, ecco le probabili formazioni.

Riccardo Orsolini

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Svanberg, Orsolini, Vignato, Falcinelli, Barrow.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Carboni, Gagliardini, Vecino, Sangalli, Correa, Sanchez.

