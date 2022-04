Match decisivo per le speranze dell’Atalanta di giocarsi un posto in Europa, Torino che invece vuole dimostrare che può battere le grandi.

Il match è di quelli imperdibili, di quelli che lasciano il segno quello tra Atalanta di Gasperini e il suo allievo Juric con il Torino. Sono due modi di intendere il calcio simili, stessi dinamiche, stesso modulo e stessi posizionamenti. Certo cambiano gli schemi, cambiano alcuni accorgimenti tattici ma soprattutto cambiano gli uomini.

L’Atalanta dovrebbe scendere in campo con Musso in porta, Scalvini, Demiral e Palomino saranno il trio di centrali. Hateboer e Zappacosta occuperanno le corsie a tutta fascia da destra a sinistra. De Roon e Freuler si occuperanno della mediana. Pasalic sarà il trequartista incursore dietro Muriel e Zapata.

Duvan Zapata Atalanta

Juric per il suo Torino non ha ancora deciso, ma la formazione provata dovrebbe essere la seguente: Berisha in porta, Zima, Bremer e Buongiorno difensori centrali. Ricci e Lukic cerniera di centrocampo. Singo e Vojvoda esterni a tutta fascia. Davanti Seck e Brekalo accompagnano Sanabria.

