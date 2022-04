Si sfidano Fiorentina e Udinese per il recupero della Serie A per i fatti legati al covid. Queste le probabili formazioni.

Serie A, si sfidano nel recupero di questa stagione per problemi legati al Covid: Fiorentina e Udinese.

La squadra viola di Vincenzo Italiano vuole inseguire il sogno di giocare qualche competizione europea, per farlo deve vincere. La formazione che dovrebbe andare in campo è la seguente: Terracciano in porta, Odriozola a destra e Biraghi a sinistra. Nel mezzo Milenkovic e Igor centrali difensivi. Mediana con Maleh, Amrabat e Duncan, con l’egiziano regista. Davanti Nico Gonzalez e Ikoné supporteranno Cabral.

Nikola Milenkovic

Cioffi dopo una bella stagione, punta a levarsi la soddisfazione di battere la squadra della città dov’è nato, ecco la formazione: Silvestri sarà il portiere, trio difensivo di centrali Becao, Marì e Nuytinck. Quest’ultimo in ballottaggio con Perez. Esterni Molina e Udogie da destra a sinistra. Nel mezzo Walace e Makengo formeranno la diga di mediana con uno tra Pereyra non al massimo e Samardzic trequartista. Davanti Deulofeu supporta Success. Indisponibile Beto.

