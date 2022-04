Domani si recupera Bologna-Inter, gara inizialmente prevista per il 6 gennaio e poi rimandata per il focolaio Covid che interessava i rossoblù.

L’Inter perde Robin Gosens per un affaticamento muscolare accusato nell’allenamento di ieri. L’esterno aveva discrete chance di giocare dal primo minuto domani ma toccherà ancora ad Ivan Perisic.

Joaquin Correa

Il tedesco si aggiunge ad Arturo Vidal che non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia subita nel corso del derby di Coppa Italia vinto 3-0 la settimana scorsa e a Felipe Caicedo che non ha smaltito ancora le scorie di un virus influenzale. Inzaghi non dovrebbe stravolgere assolutamente la formazione titolare; rispetto alla gara contro la Roma torna Bastoni in difesa e Correa in attacco, a fargli posto dovrebbe essere Dzeko.

