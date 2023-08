L’ex esterno dell’Atalanta è riuscito rarissimamente a tornare quello ammirato a Bergamo ma ha comunque segnato goal pesantissimi.

L’Inter cambierà esterno sinistro alle spalle dell’inamovibile Dimarco: Robin Gosens sta per accettare la corte dell’Union Berlino, ai nerazzurri (che hanno già preso Carlos Augusto) andranno 15 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport riavvolge il nastro per fare un bilancio ormai complessivo dell’avventura milanese del tedesco.

Robin Gosens

La rosea sceglie l’episodio del colpo di testa in pieno recupero ad Istanbul con cui l’ex Atalanta ha sfiorato un clamoroso pareggio in finale di Champions League per sintetizzare il suo anno e mezzo interista. Rimpianto è la parola che viene utilizzata: al netto di qualche goal importantissimo, su tutti quello al Camp Nou e quello contro la Lazio a San Siro, Gosens non è riuscito a ripetere le splendide gesta messe in pratica alla corte di Gasperini. Era arrivato come “erede” di Perisic, dopo la partenza del croato non è quasi mai riuscito a scavalcare Dimarco nelle gerarchie.

