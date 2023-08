Il giornalista Michele Plastino ha spezzato una lancia a favore di Beppe Marotta, condottiero del mercato targato Inter: le parole

Durante Microfono Aperto, Michele Plastino dice la sua sull’Inter, prendendo le difese dell’ad nerazzurro Beppe Marotta e delle sue scelte in ottica di mercato:

LE PAROLE- «Io ribadisco quello che dico ogni giorno, ossia di farmi attendere la fine del mercato per poter dare un giudizio. Ho sempre detto che io stimo tantissimo Giuseppe Marotta, per cui non credo che tutto quello che sia successo l’abbia colto impreparato. Io credo che sia tutto previsto e lo vedremo».

L'articolo Inter, Plastino difende Marotta a spada tratta: «Impreparato? Lo vedremo!» proviene da Inter News 24.

