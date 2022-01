Gosens: “Orgoglio essere in una delle più grandi squadre d’Europa, i tedeschi…”

Il nuovo esterno dell’Inter Robin Gosens ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore interista. “Essere in una delle squadre più grandi d’Europa è un grande orgoglio. Bastoni già qualche anno fa mi ha raccontato che club è l’Inter, anche per questo non è stata una scelta difficile. Mi ha raccontato la storia del club e come si lavora. Ho parlato con Inzaghi, mi ha detto cosa si aspetta da me. C’è voglia di lavorare insieme e non vedo l’ora di essere in campo“.

“Ci sono stati grandissimi campioni tedeschi che qui hanno scritto la storia, è un grande orgoglio. Sono arrivato con la voglia di continuare a scrivere la storia dei calciatori tedeschi all’Inter. I gol sono una mia caratteristica, spero di farne tanti anche a San Siro e di aiutare la squadra“.