Nazionale, Luiz Felipe torna a casa per infortunio

Nemmeno il tempo di ambientarsi e sognare in grande: il difensore della Lazio deve tornare a casa. È durata pochi giorni la prima esperienza con la maglia azzurra di Luiz Felipe, difensore della Lazio, che in tarda mattinata ha fatto rientro al club di appartenenza essendo ancora infortunato. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb.

Persistono i problemi accusati nelle scorse settimane e diventa difficile proseguire la preparazione agli ordini del ct Mancini. Nel pomeriggio hanno lasciato il ritiro di Coverciano anche Pellegrini e Bonucci, entrambi ko per i rispettivi problemi fisici ma coinvolti nelle prove tecniche anti-Macedonia. I 35 convocati stanno preparando il match del prossimo 24 marzo a Palermo. Per Luiz Felipe la speranza di rientrare il prima possibile nel giro della Nazionale italiana. Ora le terapie a Formello prima del ritorno in campo.