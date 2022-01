ADL: “In Italia ci sono 25 milioni di tifosi elettori, il Governo deve capirlo”

Aurelio De Laurentiis non ci sta e dice la sua a margine dell’Assemblea di Lega conclusasi da poco a Milano. Tuttomercatoweb riporta le parole del presidente del Napoli: “Festival di Sanremo a piena capienza e stadi ancora chiusi? Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di italiani elettori, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa”, la breve battuta del presidente del Napoli.

In tutto l’ambiente dilaga ormai la convinzione che il Governo non stia supportando il mondo del calcio come dovrebbe. Non solo la questione ristori ma anche l’ultimo decreto sulla capienza ridotta per gli eventi sportivi all’aperto. I club chiedono una capienza al 75% e sperano in azioni concrete da parte delle istituzioni. Pochi istanti prima si era espresso in termini simili il presidente del Cagliari Giulini.