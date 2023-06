Il laterale dell’Inter Robin Gosens promette il massimo impegno nella finale di Champions League.

Robin Gosens ha mostrato tutte le sue motivazioni per la gara di sabato contro il Manchester City; ecco quanto dichiarato a Novantesimo Minuto. “L’Inter può giocarsela Certo, se no meglio stare a casa”.

Robin Gosens

“Rimane sempre una partita di calcio e ci sono tantissimi esempi di squadre minori sulla carta che hanno messo in difficoltà la squadra più importante. Sappiamo che andremo lì a soffrire ma anche sapendo di avere qualità e di aver meritato questa finale. Daremo anche più di tutto. È una gara che tanti giocatori riescono a giocare solo una volta in carriera e tanti possono solo sognarla. Noi andremo lì sicuramente lasciando la vita in campo, poi vedremo”.

