Il discorso carico di determinazione di Andrè Onana, portiere dell’Inter, in vista della finale di Champions col Manchester City

Ai microfoni di Sport Mediaset, Andrè Onana con emozione e determinazione guarda alla finale di Champions League di sabato 10 giugno.

In quell’occasione, l’Inter darà tutto quello che ha per battere l’ostico Manchester City:

FINALE- «Sappiamo che sarà difficile contro un grandissimo avversario, però noi ci siamo e vogliamo arricchire la già grande storia dell’Inter perché ce lo meritiamo. Daremo tutto sul campo, anche la vita se ci sarà bisogno. Dobbiamo solo prepararci al meglio, perché ci aspetta una grandissima partita contro un rivale fortissimo anche se sono convinto che lavorando in questo modo avremo le nostre possibilità»

SI PUO’ VINCERE?-«La finale non si gioca, si vince. Quindi noi andremo a Istanbul a vincere, non so come, ma la faremo»

