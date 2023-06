Vital Borkelmans, ex vice ct del Belgio, ha parlato di Lukaku, la cui titolarità nella finale tra City e Inter è in dubbio

Con queste parole l’ex vice ct della nazionale belga parla di Lukaku e dell’apporto che sta dando all’Inter.

La sua presenza nella finale di Champions League contro il Manchester City è vitale per i nerazzurri:

LE PAROLE– «Può fare la differenza contro il City. Scriverà la storia dell’Inter e sicuramente di sé stesso. Personalmente non lascerei mai l’Inter se fossi in lui. L’Inter è casa sua. Sì, è stato molto bravo fin da subito a lasciare il segno, con Conte. Poi se n’è andato, ma quando è tornato i tifosi lo hanno sostenuto ed incoraggiato, dimenticando tutto. Ecco perché penso che l’Inter sia la squadra ideale per Lukaku»

L’articolo Borkelmans: «Lukaku decisivo col City. Futuro? Inter casa sua» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG