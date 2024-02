Le parole di Robin Gosens, esterno dell’Union Berlino, sul suo rapporto con i tifosi del club tedesco. I dettagli

Robin Gosens, esterno dell’Union Berlino, ha parlato ai canali ufficiali del club di un episodio avuto con un tifoso al terimine di un match di Bundesliga.

PAROLE – «Dopo la partita con il Wolfsburg per 1-0 mi sono fermato a firmare autografi da alcuni tifosi. Uno di quelli che mi ha chiesto l’autografo era lo stesso che mi aveva minacciato di morte dopo la sfida con il Mainz. Mi scrisse che io e la mia famiglia meritavamo la morte. Le persone di successo come me non diventano così per caso».

