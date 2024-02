Le parole di Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, sulla stagione dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito

Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sports della stagione dei nerazzurri.

ATLETICO MADRID – «Un’eliminatoria difficile perché le squadre del Cholo sono sempre complicate, l’impegno che mettono in campo le rende uniche, ma l’Inter è pronta a tutto. Per me con Real Madrid e Manchester City è nel ristretto gruppo delle grandi favorite alla vittoria finale, ma ora deve pensare solo ed esclusivamente all’Atletico ed evitare eccessi di sicurezza. Ma questo Inzaghi e i leader del suo spogliatoio lo sanno benissimo. Così come sanno che il Cholo è un animale super competitivo che tira fuori il massimo dai suoi giocatori. E poi per Simeone questa sfida è particolare: quando affronta una delle squadre che ama per lui sono partite speciali. È la sfida più equilibrata delle 8 di questo turno, se l’Inter passa può puntare decisa alla finale».

LAUTARO – «È uno dei migliori attaccanti del mondo. Oggi è seduto all’esclusivo tavolo di Mbappé, Haaland e Kane. Il consenso nei suoi confronti è universale. Non è solo completo ma è il leader indiscusso di questa Inter, tutte cose che si è guadagnato grazie a meriti propri. In ogni partita emerge nitidamente ciò che significa Lautaro per questa Inter: leadership, lavoro, sacrificio, sforzo, perseveranza: con questi argomenti ha conquistato il cuore di tutti i tifosi dell’Inter».

RICORDO – «Sì. Perché quando lo vedi capisci che per lui, come per me, ogni palla è vita o morte. La sua anima guerriera mi ricorda il mio modo di vivere il calcio, ha la grinta vitale che devono avere le punte dell’Inter e che i tifosi mi riconoscevano. E che ora riconoscono a lui. Il tifoso reclama lotta e abnegazione».

