Robin Gosens si è espresso ai microfoni di Inter TV: le dichiarazioni dell’esterno tedesco verso la nuova stagione

Gosens ha presentato la nuova annata in casa Inter, intervenendo alla tv ufficiale nerazzurra:

«Per me è importante avere fame e tanta passione. Dopo le ferie sento sempre tanta voglia. È stato sempre il mio desiderio quello di avere più continuità in questa grande squadra. Sono contento che il mister mi abbia dato sempre più fiducia. Punto alla continuità e di tornare in nazionale. Sappiamo che stagione abbiamo fatto e sappiamo anche che meritavamo di più. Questo è il punto di partenza perché vuol dire che siamo una grande squadra e e dobbiamo avere ambizioni alte. Dobbiamo puntare ad arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni perché in questi giorni di ritiro ho visto che squadra abbiamo e siamo davvero forti. Non conoscevo Bisseck, gli ho scritto appena è arrivato qui. Sono pronto ad aiutarlo perché so che difficoltà può avere in un nuovo campionato e in un nuovo Paese».

