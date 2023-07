Andrè Onana si è espresso su Twitter, regalando un altro pensiero ai tifosi dell’Inter:

I don’t know if I was the best, but I always gave my best.

Non so se sono stato il migliore, ma ho sempre dato il meglio di me.

@Inter pic.twitter.com/hHt0BSzuZm

— Andre Onana (@AndreyOnana) July 20, 2023