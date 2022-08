Gotti: «Ci sono già differenze tra le prime otto del campionato e il resto». Le parole del tecnico dello Spezia

Luca Gotti ha parlato della differenza tra le prime otto e il resto delle squadre di Serie A. Ecco le parole del tecnico dello Spezia:

«Faccio una considerazione più ampia, che dà senso alla risposta. Lei guardi i risultati della prima giornata, non la quinta, che ha già segnato un solco tra le prime otto, che hanno vinto. C’è una differenza ben marcata, ci sono partite quasi ingiocabili, al netto che il calcio per fortuna regala episodi. Fortunatamente abbiamo vinto una partita in equilibrio, quelle che erano in disequilibrio sono andate tutte a favore di quelle più forti. Con la consapevolezza della forbice più ampia tra big e piccole, ti trovi a fare la partita che ti è concesso fare, in base a come stai e a chi hai a disposizione, anche in relazione a come si sviluppa la partita. Le partite di A nascondono altre partite all’interno della partita, ma pensi a come fargli male nel miglior modo possibile».

The post Gotti: «Ci sono già differenze tra le prime otto del campionato e il resto» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG