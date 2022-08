Riqui Puig: «Questa decisione l’ha presa il Barcellona, io non la condivido». Le parole del giovane calciatore

Riqui Puig ha rilasciato le sue prime parole da calciatore dei LA Galaxy ai microfoni di Marca, lanciando una stoccata al Barcellona. Ecco le parole del calciatore:

«Rimanere a Barcellona mentre i miei compagni di squadra erano qui a Los Angeles, a giocare, mi ha fatto molto male. È stata una situazione complicata, che ho condiviso anche con quattro compagni di squadra. E anche loro non l’hanno presa benissimo. L’ultimo periodo vissuto in Catalogna non è stato facile. E tutto ciò mi ha portato a riflettere sulle scelte per il mio futuro. A volte come calciatore devi prendere delle decisioni. Questa l’ha presa il Barcellona, io non la condivido, ma va bene anche così. Anche io però avevo bisogno di cambiare, non giocavo e sentivo la necessità di sentirmi importante e al centro di un progetto».

