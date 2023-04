Yohann Gourcuff, ex giocatore del Milan, è tornato a parlare del suo addio al calcio giocato. Ecco le sue dichiarazioni

Yohann Gourcuff, ex giocatore del Milan, è tornato a parlare del suo addio al calcio giocato a Ouest-France.

PAROLE – «Ho vissuto molto bene il ritiro. Sono tornato a essere me stesso, ho il controllo e riesco a organizzarmi. Sono un “casalingo”: mi prendo cura dei miei due figli, gioco a calcio con loro. Grazie a loro sono tornato a toccare un pallone, non lo facevo da anni. Gioco a tennis, cerco di allenarmi una volta alla settimana; vado in mountain bike, a volte con mio padre. Un ritorno nel mondo del calcio? Sì, mi piacerebbe. Ma in questo momento, la priorità è completamente la mia famiglia. Mi sento realizzato con loro».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG