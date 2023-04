Dopo oltre due anni, Lukaku è tornato a segnare una doppietta in Serie A. Ma l’attaccante dell’Inter può essere continuo?

Dopo oltre due anni, Lukaku è tornato a segnare una doppietta in Serie A. Quel che è successo ieri a Empoli potrebbe essere molto più importante dei 3 punti guadagnati dall’Inter. Rappresenterebbe la grande novità del finale di stagione se il belga riuscisse a garantire quegli exploit personali finora mancati, una carta pesante da giocare sul tavolo della corsa Champions e della semifinale con il Milan. Ha ragione Simone Inzaghi nel ribadire un concetto che stava alla base delle prospettive di inizio stagione: «Romelu lo avevamo preso proprio per farci vivere delle giornate così». In quante occasioni Lukaku è riuscito a garantire quella continuità di rendimento che caratterizza i grandi campioni e di cui adesso c’è bisogno? Proviamo ad analizzare in estrema sintesi le due precedenti stagioni nerazzurre di Big Rom per capire se in questo finale può tornare a essere quello che aveva collezionato 64 gol e non più quello delle 7 reti in questa stagione, prima che la doppietta di Empoli lo riportasse alla ribalta.

Nel primo anno con Antonio Conte, si fa ricordare soprattutto quello che chiuse il girone d’andata con 4 partite di fila una più devastante dell’altra. Una serie che si aprì in casa con una doppietta al Genoa; ripeté il copione in carta carbone anche nella vittoria a Napoli; chiude un triangolo mandando in gol Lautaro e generando i tradizionali inni alla Lu-La che anche in Toscana hanno avuto una versione ammodernata ieri sera. Infine, in Coppa Italia firma ancora una doppietta contro il Cagliari: 6 gol in 4 gare, più un assist determinante dell’epoca oggi sarebbero il miglior modo per “sdebitarsi” con la società, come ha detto lo stesso Romelu.

Non sono tutte gare consecutive, ma la sequenza nell’anno tricolore del girone di ritorno che va dalla doppietta alla Lazio a un duello esaltante con Koulibaly al San Paolo si fa ricordare. In mezzo un gol nel derby, un altro al Genoa, uno al Bologna, un colpo di testa imparabile col Sassuolo. E, probabilmente la cosa che vale più di tutti, quel 7 in pagella di un quotidiano per Parma-Inter con la seguente motivazione: «Niente gol eppure dici: come si fa senza di lui?».

