Il club brianzolo ha riportato alla base un elemento cresciuto nel proprio vivaio e che era un obiettivo dichiarato dei dirigenti.

Il Monza ha raggiunto l’accordo con l’Atalanta per l’acquisto a titolo definitivo di Matteo Pessina: il centrocampista ha svolto il settore giovanile in biancorosso quindi per lui si tratta di un ritorno. Per questo motivo gli è stata promessa anche la fascia di capitano: Adriano Galliani non ha mai nascosto l’intenzione di riportarlo nella sua squadra dopo la promozione in Serie A.

Matteo Pessina

Il Monza secondo Sky Sport lo acquisterà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Nell’ultima stagione Pessina ha fatto fatica a trovare continuità e maglia da titolare a Bergamo dove invece aveva fatto molto bene nella stagione precedente.

