L’asso portoghese non si è presentato al raduno del club di appartenenza dando adito alle voci di mercato.

Cristiano Ronaldo non ha preso parte ai primi giorni del ritiro precampionato del Manchester United: dal club riferiscono che l’ex Juventus è assente per motivi familiari. Non è chiaro quando e se il portoghese si unirà ai compagni agli ordini di Erik Ten Hag, l’attaccante ieri è stato avvistato a Lisbona mentre si allenava in solitudine.

Champions League

È risaputo il suo desiderio di essere ceduto, Ronaldo vorrebbe partecipare per la ventesima stagione consecutiva alla Champions League e nel Manchester United non gli è possibile. Secondo il Times proprio il portoghese ha chiesto la cessione ai dirigenti che però non sembrerebbero dello stesso avviso: si prospetta un duro braccio di ferro.

