L’asso danese, stando a quanto riportato dai media inglesi, ha sciolto le riserve e ha accettato la corte della squadra di Ten Hag.

Secondo Sky Sports Christian Eriksen giocherà nel Manchester United: già ieri vi avevamo riferito l’importante offerta recapitatagli dal club inglese. Il danese ci ha pensato e parrebbe aver accettato un triennale nonostante i Red Devils non partecipino alla prossima Champions League.

Christian Eriksen

L’ex Inter potrebbe quindi tornare in una grande squadra dopo l’attacco cardiaco subìto l’estate scorsa ad Euro2020 e dopo i 6 mesi trascorsi giocando al Brentford, sempre in Premier League. Ricordiamo che Eriksen non può giocare in Italia per via del defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato dopo il malore agli europei.

